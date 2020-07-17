Во время движения по трассе Минск - Дзержинск водитель автомобиля отвлекся, съехал на обочину и сбил мужчину. Он погиб на месте

Во время движения по трассе Минск-Дзержинск водитель автомобиля отвлекся, съехал на обочину и сбил мужчину Фото: Сергей ГАПОН

Авария произошла в четверг, 16 июля. Мужчине было 69 лет

Изменить размер текста: A A

В четверг, 16 июля, во время движения по трассе Минск - Дзержинск водитель автомобиля "Фольсваген" отвлекся от управления, съехал на обочину и сбил мужчину. Тот погиб на месте. Об этом сообщили в БелТА.

«За рулем "Фольксвагена" находился 24-летний парень. Он сбил мужчину и повредил его автомобиль марки "Опель», - рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома

Пожилой мужчина от полученных травм умер на месте.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Слониме автомобиль такси сбил на парковке ребенка на велосипеде.

За рулем находилась девушка. Ребенок не пострадал. (подробности)

Видеофакт. Пьяный житель Горок угнал «Жигули» и через 5 минут попался милиционерам.

Мужчина сам себя выдал: ехал задним ходом и без света. (подробности)

В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину.

У пенсионерки травмирован левый локоть, пятка левой ноги, а также обширная рана на правом бедре. (подробности)