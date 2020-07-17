2020-07-17T13:49:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Во время движения по трассе Минск - Дзержинск водитель автомобиля отвлекся, съехал на обочину и сбил мужчину. Он погиб на месте

Авария произошла в четверг, 16 июля. Мужчине было 69 лет
ИННА КОРСАК
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Во время движения по трассе Минск-Дзержинск водитель автомобиля отвлекся, съехал на обочину и сбил мужчинуВо время движения по трассе Минск-Дзержинск водитель автомобиля отвлекся, съехал на обочину и сбил мужчинуФото: Сергей ГАПОН
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В четверг, 16 июля, во время движения по трассе Минск - Дзержинск водитель автомобиля "Фольсваген" отвлекся от управления, съехал на обочину и сбил мужчину. Тот погиб на месте. Об этом сообщили в БелТА.

«За рулем "Фольксвагена" находился 24-летний парень. Он сбил мужчину и повредил его автомобиль марки "Опель», - рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома

Пожилой мужчина от полученных травм умер на месте.

Проводится проверка.

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