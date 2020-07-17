В Бресте появятся подземные мусорки

Мэр Бреста сообщил в своем телеграм-канале, что к зиме в городе появятся подземные мусорки. Фото: Оксана БРОВАЧ

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Подземные мусорные контейнеры установят в Бресте в жилом микрорайоне Ковалево.

Это один из самых густонаселенных районов города.

Власти города решили провести своеобразный эксперимент, сообщает в своем телеграм-канале мэр Бреста Александр Рогачук.

Всего планируется установить 27 мусорных контейнеров, 23 из них будут располагаться под землей.

- По-моему, это хороший европейский опыт сбора мусора, который себя оправдает, - оптимистично комментирует новость мэр Бреста, не поясняя, как конкретно планируется это осуществлять и что для этого необходимо.

Власти города уже заявили, что готовы приступить к уникальному эксперименту «к зиме».

Напомним, мэр Бреста Александр Рогачук завел свой телеграм-канал два дня назад, 15 июля. И сразу признался в нем подписчикам, что пропал его рыжий кот Маркиз.

Кроме того, мэр обещает сообщать в телеграм-канале эксклюзивные новости о жизни Бреста.