«Мертвой рыбы много. На озере ни одного рыбака»: в Добруше зафиксировали мор рыбы
На озере в Добруше зафиксировали мор рыбы. Об этом сообщает издание «Сильные новости».
По словам местного жителя, мертвой рыбы в озере очень много.
«Некоторые особи лежат пузом кверху, а некоторых выбросило на берег. На озере ни одного рыбака нет», - рассказал местный житель.
Из-за чего происходит массовая гибель рыбы, пока неизвестно. Но местные жители подозревают, что воду в озере отравили.
Напомним, что ранее мор рыбы был зафиксирован в реке Суходровка в Витебском районе. Там обнаружили 729 умерших особей. Также мор рыбы был зафиксирован в реке Неман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Литве проверили воду в Немане после массового мора рыбы на белорусской стороне.
Зарубежные санэпидемиологи согласны с коллегами из Беларуси: химикатов в воде не обнаружено. (подробности)
«Рыбе было слишком жарко и нечем дышать, а вредных веществ в воде нет». Экологи назвали предварительную причину мора рыбы в Немане.
Рыбаки забили тревогу, когда в воде начала всплывать дохлая рыба, из реки эвакуировались раки, а к берегу прибило мертвого бобра. (подробности)
Мор рыбы в Добруше.https://gomel.today/dobrush-246/
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»