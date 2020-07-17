2020-07-17T14:05:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мертвой рыбы много. На озере ни одного рыбака»: в Добруше зафиксировали мор рыбы

По словам местного жителя, воду в озере могли отравить [видео]
ИННА КОРСАК
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В Добруше зафиксировали мор рыбы. Фото: издание "Сильные новости"В Добруше зафиксировали мор рыбы. Фото: издание "Сильные новости"
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На озере в Добруше зафиксировали мор рыбы. Об этом сообщает издание «Сильные новости».

По словам местного жителя, мертвой рыбы в озере очень много.

«Некоторые особи лежат пузом кверху, а некоторых выбросило на берег. На озере ни одного рыбака нет», - рассказал местный житель.

Из-за чего происходит массовая гибель рыбы, пока неизвестно. Но местные жители подозревают, что воду в озере отравили.

Напомним, что ранее мор рыбы был зафиксирован в реке Суходровка в Витебском районе. Там обнаружили 729 умерших особей. Также мор рыбы был зафиксирован в реке Неман.

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«Рыбе было слишком жарко и нечем дышать, а вредных веществ в воде нет». Экологи назвали предварительную причину мора рыбы в Немане.

Рыбаки забили тревогу, когда в воде начала всплывать дохлая рыба, из реки эвакуировались раки, а к берегу прибило мертвого бобра. (подробности)

Мор рыбы в Добруше.https://gomel.today/dobrush-246/

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