«Мертвой рыбы много. На озере ни одного рыбака»: в Добруше зафиксировали мор рыбы

В Добруше зафиксировали мор рыбы. Фото: издание "Сильные новости"

По словам местного жителя, воду в озере могли отравить [видео]

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На озере в Добруше зафиксировали мор рыбы. Об этом сообщает издание «Сильные новости».

По словам местного жителя, мертвой рыбы в озере очень много.

«Некоторые особи лежат пузом кверху, а некоторых выбросило на берег. На озере ни одного рыбака нет», - рассказал местный житель.

Из-за чего происходит массовая гибель рыбы, пока неизвестно. Но местные жители подозревают, что воду в озере отравили.

Напомним, что ранее мор рыбы был зафиксирован в реке Суходровка в Витебском районе. Там обнаружили 729 умерших особей. Также мор рыбы был зафиксирован в реке Неман.

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