Курсы валют в Беларуси на 17 июля: белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 17 июля.

Доллар подешевел на 0,0001 и теперь стоит 2,3994 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0047 и теперь стоит 2,7319 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0227 и теперь стоит 3,3451 белорусского рубля.

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