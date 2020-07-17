Курсы валют в Беларуси на 17 июля: белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 17 июля.
Доллар подешевел на 0,0001 и теперь стоит 2,3994 белорусского рубля.
Евро снизился на 0,0047 и теперь стоит 2,7319 белорусского рубля.
Российский рубль подешевел на 0,0227 и теперь стоит 3,3451 белорусского рубля.
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