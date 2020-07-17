2020-07-17T14:28:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 17 июля: белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

На Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валют на 17 июляАктуальные курсы валют на 17 июляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 17 июля.

Доллар подешевел на 0,0001 и теперь стоит 2,3994 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0047 и теперь стоит 2,7319 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0227 и теперь стоит 3,3451 белорусского рубля.

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