2020-07-17T14:39:32+03:00
Политика
КП Беларусь

Ермошина о предложении допускать в президенты служивших в армии: «Я думаю, это не соответствует международным стандартам»

Глава ЦИК Беларуси предположила, что в таком случае нужно и женщин в армию призывать, как в Израиле
Сергей ДЕМИДОВ
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Лидия Ермошина о предложении допускать в президенты служивших в армии: «Я думаю, это не соответствует международным стандартам».Лидия Ермошина о предложении допускать в президенты служивших в армии: «Я думаю, это не соответствует международным стандартам».Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Накануне Александр Лукашенко предложил, чтобы по новой Конституции президентом мог стать только отслуживший в армии. И женщина тоже. Мол, просятся ко власти, а пороху не нюхали. А женщин-кандидатов пообещал направлять в Витебскую бригаду: «Чтобы могла отличить БТР от БМП».

17 июля по поводу такого предложения высказалась глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

- Тогда нужно и женщин в армию призывать, как в Израиле, больше никак. Я думаю, это не соответствует международным стандартам, - заявила euroradio.fm Лидия Ермошина. – Естественно, это норма, которая ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Можно быть и мужчиной и в армии не служить по самым разным причинам…

- Но записывать это в закон нельзя. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет, - резюмировала Лидия Михайловна.

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