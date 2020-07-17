Лидия Ермошина о предложении допускать в президенты служивших в армии: «Я думаю, это не соответствует международным стандартам». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Глава ЦИК Беларуси предположила, что в таком случае нужно и женщин в армию призывать, как в Израиле

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Накануне Александр Лукашенко предложил, чтобы по новой Конституции президентом мог стать только отслуживший в армии. И женщина тоже. Мол, просятся ко власти, а пороху не нюхали. А женщин-кандидатов пообещал направлять в Витебскую бригаду: «Чтобы могла отличить БТР от БМП».

17 июля по поводу такого предложения высказалась глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина.

- Тогда нужно и женщин в армию призывать, как в Израиле, больше никак. Я думаю, это не соответствует международным стандартам, - заявила euroradio.fm Лидия Ермошина. – Естественно, это норма, которая ограничит участие в выборах значительного количества граждан. Можно быть и мужчиной и в армии не служить по самым разным причинам…

- Но записывать это в закон нельзя. У меня подобная инициатива одобрения не вызовет, - резюмировала Лидия Михайловна.