Вероника Цепкало: «За кого голосовать? За Светлану Тихановскую!»

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В пятницу, 17 июля, проходит пресс-конференция кандидата в президенты Светланы Тихановской, главы штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой и Вероники Цепкало, супруги претендента в кандидаты на президентский пост Валерия Цепкало. Женщины рассказали, почему их команды решили сотрудничать и объединиться.

- Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте. Из-за любви. Из-за любви к своему мужу, - говорит Светлана Тихановская. - Именно поэтому я решила продолжить дело, которое для него было таким важным. Я люблю Беларусь и белорусов. Именно поэтому я продолжаю идти дальше, несмотря на все попытки меня словать. Я люблю своих детей. И я хочу, чтобы они росли в свободной стране, чтобы нашим детям не закрывали рты, как нам. Чтобы они не сидели в тюрьмах без вины. Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский в свое время объединил народ. Именно поэтому сейчас мы тоже решили объединиться, чтобы достигнуть общей цели. Так вместе мы стали еще сильнее. Мы не делаем нчиего плохого или незаконного. Мы просто хотим жить в свободной стране. Мы больше не хотим старой власти. Как и все вы, мы не верим в честные выборы. Но только совместными усилиями мы сможем защитить наши голоса.

Светлана поблагодарила белорусов за поддержку, сказав, что сейчас им очень нужна их помощь.

- Мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность. Мы видим, что сейчас наша власть боится женщин, а именно боится Светлану. Потому что ее муж находится в тюрьме - он заложник всей этой ситуации. Светлана мать, у нее двое детей. И мы всем хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин. Именно поэтому мы объединились, именно поэтому мы солидарны со Светланой, как матери, как женщины. Именно поэтому мы верим, что мы не второсортны, мы наравне стоим с мужчинами. И мы верим, что мы победим, - выступила со своим словом Вероника Цепкало.

- За кого голосовать 9 августа? - спросили журналисты.

- За Светлану, - ответила с улыбкой Вероника Цепкало. - За кого же еще? Голосуйте за Светлану!