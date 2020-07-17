Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июля 2020 года: 159 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июля 2020 года

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В официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 17 июля. Всего число зараженных, с момента первого случая заражения коронавирусной инфекцией, составляет 65 782 человек. Прирост за сутки - 159 человек.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 57 370 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - 6 человек. Всего же от коронавируса скончалось 491 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 172 тысячи 880 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 17 июля было выявлено уже более 13,8 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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