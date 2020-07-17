В Светлогорске автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть. Фото: УВД Гомельского облисполкома

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В Светлогорске автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

«ДТП произошло в четверг, 16 июля. За рулем автомобиля Ниссан находился 66-летний водитель. Он ехал по территории, которая прилегает к торговому центру. Подросток внезапно выехал на проезжую часть прямо перед авто», — пояснили в УВД Гомельского облисполкома.

Парень доставлен в травматологическое отделение областной больницы.

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