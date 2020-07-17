2020-07-17T16:35:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Вероника Цепкало: «Мы показали, как быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться»

В штабе Виктора Бабарико прошла пресс-конференция трех команд
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились.Команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Команды Бабарико, Тихановской и Цепкало объединились. О том, как это произошло, рассказала на совместной пресс-конференции глава штаба Бабарико Мария Колесникова:

- Вчера рано утром штаб Виктора Бабарико пригласил Светлану и Веронику для обсуждения дальнейших действий. Мы сначала совещались всеми командами, всеми участниками. В итоге мы решили, что мы хотим поговорить втроем. Мы остались втроем, за пятнадцать минут приняли решение о дальнейших действиях и написали все пять пунктов (пять основных принципов своей предвыборной кампании. - Ред.), - говорит Мария Колесникова. -

Почему так быстро и легко сделано? Потому что у нас у всех есть одна цель - мы все хотим смены власти 9 августа. Мы хотим, чтобы Беларусь проснулась. И для этой цели мы объединяем наши усилия и предлагаем всем белорусам объединить свои усилия.

- И тем самым мы показали, как быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться. Нам потребовалось всего лишь 15 минут, - с улыбкой отметила Вероника Цепкало.

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