2020-07-17T16:36:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Ермошина про объединение команд Тихановской, Бабарико и Цепкало: Объединение говорит о том, что кандидаты не нацелены на победу

Глава ЦИК добавила, что президентом нацелен быть лишь один человек
ИННА КОРСАК
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Ермошина заявила, что "три грации" объединились не для победыЕрмошина заявила, что "три грации" объединились не для победыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Лидия Ермошина 17 июля провела прямой эфир на сайте «Еврорадио». Во время стрима были затронуты разные вопросы. К примеру, Ермошина заявила, что предложение Александра Лукашенко о том, что нужно допускать в президенты лишь тех, кто отслужил в армии «не соответствует международным стандартам».

Также глава ЦИК прокомментировала объединение команд Тихановской, Бабарико и Цепкало.

«Начнем с того, что кандидаты участвуют в выборах для того, чтобы победить. Если же начинается объединение, то это может означать лишь одно: кандидаты не нацелены на победу. Они участвуют в выборах для того, чтобы кого-то поддержать. Это не олимпийский принцип», - сообщила Ермошина.

По словам главы ЦИК, «три грации» (именно так она назвала Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало.- Ред.) участвуют в выборах лишь с одной целью.

«Никто из них не хочет быть президентом. Они просто хотят новые выборы. Президентом у нас нацелено быть лишь одно лицо - действующий президент», - подчеркнула Ермошина.

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