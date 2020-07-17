Глава ЦИК рассказала, можно ли фотографировать бюллетени на избирательных участках и публиковать их в социальных сетях. Как думаете, можно?
Лидия Ермошина провела 17 июля прямой эфир на сайте «Еврорадио». Во время стрима она высказала свое мнение про объединение команд Тихановской, Цепкало и Бабарико.
Ермошина также ответила на вопрос о том, можно ли на избирательных участках фотографировать бюллетени и опубликовывать их в социальных сетях.
«Да, фотографировать бюллетени и делать селфи на избирательных участках - законно. Но есть одно но: они не должны быть опубликованы в социальных сетях в день выборов до 20.00. Это будет расцениваться как агитация. А она в день выборов строго запрещена», - пояснила глава ЦИК.
Она также посоветовала опубликовывать фото бюллетеней и селфи с ними 10 августа, например.
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