2020-07-17T16:38:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Глава ЦИК рассказала, можно ли фотографировать бюллетени на избирательных участках и публиковать их в социальных сетях. Как думаете, можно?

Фотографировать бюллетени можно, а вот выложить их в социальные сети лучше 10 августа
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Ермошина рассказала, можно ли на избирательном участке сфотографировать бюллетень и выложить его в социальные сетиЕрмошина рассказала, можно ли на избирательном участке сфотографировать бюллетень и выложить его в социальные сетиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Лидия Ермошина провела 17 июля прямой эфир на сайте «Еврорадио». Во время стрима она высказала свое мнение про объединение команд Тихановской, Цепкало и Бабарико.

Ермошина также ответила на вопрос о том, можно ли на избирательных участках фотографировать бюллетени и опубликовывать их в социальных сетях.

«Да, фотографировать бюллетени и делать селфи на избирательных участках - законно. Но есть одно но: они не должны быть опубликованы в социальных сетях в день выборов до 20.00. Это будет расцениваться как агитация. А она в день выборов строго запрещена», - пояснила глава ЦИК.

Она также посоветовала опубликовывать фото бюллетеней и селфи с ними 10 августа, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ермошина о предложении допускать в президенты служивших в армии: «Я думаю, это не соответствует международным стандартам».

Глава ЦИК Беларуси предположила, что в таком случае нужно и женщин в армию призывать, как в Израиле. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно пьяный мужчина угнал автомобиль, съехал в кювет, перевернулся и пытался сбежать с места ДТП
Лукашенко на встрече с Пашиняном: Что греха таить, проблем в ЕАЭС очень много в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались
В Брестском районе мусоровоз протаранил мотоцикл - его водитель и пассажир погибли на месте
Глава ЦИК рассказала, можно ли фотографировать бюллетени на избирательных участках и публиковать их в социальных сетях. Как думаете, можно?
Ермошина про объединение команд Тихановской, Бабарико и Цепкало: Объединение говорит о том, что кандидаты не нацелены на победу
Вероника Цепкало: «Мы показали, как быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться»
В Светлогорске автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июля 2020 года: 159 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
Вероника Цепкало: «За кого голосовать? За Светлану Тихановскую!»
Ермошина о предложении допускать в президенты служивших в армии: «Я думаю, это не соответствует международным стандартам»
Курсы валют в Беларуси на 17 июля: белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
«Мертвой рыбы много. На озере ни одного рыбака»: в Добруше зафиксировали мор рыбы
В Бресте появятся подземные мусорки
Во время движения по трассе Минск - Дзержинск водитель автомобиля отвлекся, съехал на обочину и сбил мужчину. Он погиб на месте
Ермошина рассказала, почему не зарегистрировали Цепкало и Бабарико
Хотела снять «родовое проклятие»: 90-летняя пенсионерка из Миорского района отдала мошеннице 450 белорусских рублей
Киркоров о том, что Лукашенко идет на очередной президентский срок: «Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы?!»
«Из поездки вернулся один, сказал - уехала с вещами»: водитель 69-летней ипэшницы убил ее из-за выручки, а труп спрятал в лесу
В Минске встречаются премьеры стран Евразийского межправительственного совета ЕАЭС
Министр сельскогохозяйства - в Белагробанке, министр энергетики - в Белгазпромбанке: государство назначило своих представителей в главных банках страны
«Стоял у стены с беременной женщиной до утра»: Витеблянин выдумал, что его брутально задержали во время акций несогласия, и собирал в сети деньги на адвоката
Черечень первым представил свою предвыборную программу и обещает вернуть белорусам поддержку и защиту государства
Фотофакт. В Рогачеве 76-летний водитель на Kia не пропустил мотоциклиста на главной
В Беларуси МАРТ продлил госрегулирование цен на продукты до полугода
В декларации Лукашенко нет сведений о пенсии. Почему?