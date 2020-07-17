КП Беларусь
В Брестском районе мусоровоз протаранил мотоцикл - его водитель и пассажир погибли на месте
Трагедия произошла днем 17 июля
В Брестском районе мусоровоз протаранил мотоцикл - его водитель и пассажир погибли на месте. Фото: МВД РБ.
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17 июля в час дня в Брестском районе мусоровоз не уступил дорогу мотоциклисту.
Автомобиль МАЗ ехал по дороге Р-16 Тюхиничи - Высокое - граница РП. Поворачивая налево, мусоровоз не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу «Сузуки», сообщает официальный телеграм-канал МВД.
Поворачивая налево, грузовик протаранил ехавший навстречу мотоцикл.
Водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственная группа.
Специалисты напоминают, что в правилах дорожного движения закреплено, что при повороте налево или развороте вне перекрестка водитель обязан уступить дорогу встречным машинам.