Лукашенко на встрече с Пашиняном: Что греха таить, проблем в ЕАЭС очень много в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались

Изменить размер текста: A A

Александр Лукашенко 17 июля встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает БелТА.

Во время встречи белорусский лидер заявил, что в ЕАЭС очень много есть проблем.

«Чего греха таить, проблем много в плане того, что мы не сумели выполнить то, о чем договаривались. Еще не стоить забывать о том, что у нас достаточно барьеров. Межгосударственные границы у нас доведены в связи с барьерами до такой степени, что бизнес часто говорит», — заявил глава государства.

Он добавил, что очень надеется на то, что встреча премьеров на Евразийском межправительственном совет даст толчок по развязыванию этих проблем.

Лукашенко также отметил, что ему передали информацию о том, что на встрече межправительственного совета Пашинян был «мотором встречи». И добавил, что у Беларуси и Армении, в целом, одинаковые проблемы в ЕАЭС.

«Мы вынуждены опираться на реальный сектор экономики, ведь у нас просто не таких больших запасов, как у наших коллег. В Беларуси нет больших запасов углеводов. Нам приходится сложнее», — отметил Лукашенко.