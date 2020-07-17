2020-07-17T17:41:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно пьяный мужчина угнал автомобиль, съехал в кювет, перевернулся и пытался сбежать с места ДТП

Мужчину задержали и передали сотрудникам милиции
ИННА КОРСАК
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В Гродно пьяный мужчина угнал автомобиль, съехал в кювет, перевернулся и пытался сбежать с места ДТП. Фото: УВД Гродненского облисполкомаВ Гродно пьяный мужчина угнал автомобиль, съехал в кювет, перевернулся и пытался сбежать с места ДТП. Фото: УВД Гродненского облисполкома
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В Гродно в четверг, 16 июля, пьяный мужчина угнал чужой автомобиль, съехал в кювет, перевернулся и попытался сбежать с места ДТП. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

- Автомобиль марки "Опель Вектра" мужчина угнал из дачного товарищества. Он как раз помогал в строительстве одной из дач. Возле соседнего участка 32-летний мужчина увидел машину с ключами в замке зажигания. Он сел за руль, выехал на автодорогу Гродно - Одельск и через пять километров попал в ДТП: "Опель Вектра" съехал в кювет и опрокинулся, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Аварию увидели двое военнослужащих. Они подбежали к авто и достали водителя. Когда тот начал убегать, оперативно его догнали и передали сотрудникам милиции.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Сотрудники милиции установили, что ранее он уже был судим.

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В Гродно пьяный мужчина угнал автомобиль, съехал в кювет, перевернулся и пытался сбежать с места ДТП
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