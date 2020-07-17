Олег Руммо поставил на первое место в борьбе с коронавирусом правильное руководство

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У Беларуси правильная тактика борьбы с коронавирусом. Об этом было заявлено директором Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, членом Совета Республики Национального собрания Олегом Руммо, сообщает БЕЛТА.

При этом он отметил, что COVID-19 – это биологическая война, которую объявили всему человечеству. Офицеры и солдаты на ней - врачи и медсестры. Всё же для победы в этой войне конкретно требуются три основы. Во-первых, это грамотное руководство, второе – это поддержка граждан и лишь на третье место учёный поставил суперсовременное оружие. 17 июля был передан и введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф в 5-й городской клинической больнице. Руммо посчитал это дооснащением граждан суперсовременным оружием. «И то, что в достаточно короткий период времени мы справились с той сложнейшей ситуацией, которая была во всем мире и затронула Беларусь, свидетельствует о том, что мы избрали правильную тактику, мы подготовлены и вооружены», - считает член Совета Республики Национального собрания.

Также он посчитал, что всё это позволило нам остановить эту сложную эпидситуацию и минимизировать людские и финансовые потери. Руммо также отмечает, что нами заложен прочный фундамент на будущее. Не нужно исключать, что будут повторяться новые подобные вызовы. А сейчас мы вооружены в разы лучше, чем в марте. Поэтому директор НПЦ уверен, что покупка десяти КТ - правильное и нужное решение, которое подтверждает, что избранная правительством тактика весьма эффективна и хорошо работает.

17 июля в 5-й городской клинической больнице Минска был открыт кабинет компьютерной томографии. Это первый из десяти компьютерных томографов, поставленных в РБ по личной договоренности Александра Лукашенко и Михаила Гуцериева. Спонсорскую помощь для переоснащения организаций здравоохранения Минска оказала компания «Славкалий». Все 10 аппаратов находятся уже в РБ. По плану распределения два КТ установят в стационарных учреждениях - 5-й и 4-й горбольницах, восемь - в консультативно-поликлинических отделениях. Сейчас в столице функционируют 18 компьютерных томографов.

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