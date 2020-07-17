Премьер-министр Российской Федерации впервые посетил Дворец Независимости в Минске

Лукашенко: «Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет». Фото: belta.by

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17 июля на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Александр Лукашенко заявил российскому премьеру, что белорусская земля всегда была близкой и родной для русского человека, такой и останется. «Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека. И она всегда останется такой», сообщает БЕЛТА.

Лукашенко обозначил, что Беларусь настаивает на том, чтобы все договоренности Союзного Государства выполнялись.

«Ну и времена изменились. Сегодня же невозможно, как в средние века, захватить какую-то страну и подчинить на 100-150 лет. Ситуация иная. Да и не нужно. И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны, с другой стороны, такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна, - сказал президент. - Мы еще с вами поговорим один на один, обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я вам расскажу о том, что происходит у нас сейчас, в этот электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот, всякое получается. Поэтому я вам потом расскажу об этом».

Александр Лукашенко также подчеркнул, что все участники заседания Евразийского межправительственного совета и, особенно российский премьер, сегодня потрудились. «Потому что многие вопросы завязаны на Российскую Федерацию. Вы - как человек, отчасти новый в этой должности и ответственный человек, вам приходилось на все реагировать. У вас еще нет этой шагреневой кожи, когда можно что-то пропустить мимо ушей. Поэтому на вас это навалилось очень серьезно. И по премьер-министру Армении Николу Воваевичу Пашиняну, понял, что вам хватило сегодня», - отметил президент.

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