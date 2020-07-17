2020-07-17T19:22:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Премьер-министрами стран ЕАЭС принят план борьбы с коронавирусом

Теперь обмен информацией будет более чёткий, также будет реализован согласованный алгоритм реагирования на очаги заболеваний
Сергей Диндиков
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В ЕЭК отметили, что включенные в план мероприятия укрепят систему здравоохранения государств ЕАЭС. Фото: belta.byВ ЕЭК отметили, что включенные в план мероприятия укрепят систему здравоохранения государств ЕАЭС. Фото: belta.by
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17 июля на заседании в Минске Евразийским межправительственным советом утвержден комплексный план мероприятий предотвращения распространения коронавируса в ЕЭК, пишет БЕЛТА.

Теперь обмен информацией будет более чёткий, также будет реализован согласованный алгоритм реагирования на очаги заболеваний, члены ЕЭК хотят сделать совместную разработку рекомендаций по лабораторным исследованиям. Также в планах проведение совместных научных исследований для обеспечения доступа к качественным, безопасным, эффективным диагностическим средствам и вакцинам, а также техническим средствам для противодействия инфекционным заболеваниям.

Члены Евразийской экономической комиссии хотят также провести совместные учения специалистов профильных организаций государств-участников комиссии, чтобы отработать меры реагирования на вспышки известных и новых инфекционных заболеваний.

В ЕЭК отметили, что включенные в план мероприятия укрепят систему здравоохранения государств ЕАЭС. Её функции будут востребованы не только для борьбы с коронавирусом, но и с другими инфекциями. Выполнение совместных мероприятий комплексного плана будет способствовать предотвращению возможных будущих эпидемий.

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