2020-07-17T20:03:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Евразийский межправительственный совет отменяет таможенные отметки на бумажных носителях

Сергей Диндиков
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Проставление отметок таможенных органов на бумажные документы при совершении таможенных операций в электронном виде заказывают не таможенники, а иные контролирующие органы или сами участникиПроставление отметок таможенных органов на бумажные документы при совершении таможенных операций в электронном виде заказывают не таможенники, а иные контролирующие органы или сами участникиФото: Геннадий МОЖЕЙКО
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17 июля на заседании в Минске Евразийским межправсоветом принято решение при совершении таможенных операций в электронном виде отменить внесение дополнительных отметок в бумажные носители. Закон начнет действовать с 1 марта 2021 года, передаёт БЕЛТА.

В ЕЭК пояснили, что проставление отметок таможенных органов на бумажные документы при совершении таможенных операций в электронном виде заказывают не таможенники, а иные контролирующие органы или сами участники. Это происходит по причинам требований в национальных актах и отсутствию во многих случаях взаимодействия в электронном виде государственных органов между собой и с участниками внешнеэкономической деятельности. Сегодняшним решением совета активизировалась работа перевода национальных нормативных актов в различных сферах на информационные рельсы".

Из нового закона исключатся случаи оформления разрешения таможни на убытие товаров с таможенной территории союза, если оформляется изменение, удаление, уничтожение или производится замена средства идентификации. Ещё - если совершается таможенная операция, связанная с соблюдением маршрута перевозки товаров, установленного в отношении тех из них, которые помещены под таможенную процедуру таможенного транзита.

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Теперь обмен информацией будет более чёткий, также будет реализован согласованный алгоритм реагирования на очаги заболеваний (подробности).

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