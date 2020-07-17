В Городокском районе найден мужчина, который пропал 4 дня назад

Самостоятельно передвигаться он не мог. Его транспортировали до автомобиля скорой помощи

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Во вторник 14 июля в милицию поступило обращение об исчезновении жителя деревни Прудок. В органы обращался его племянник. Он рассказал, что у пропавшего есть проблемы со здоровьем. К тому же он страдает потерей ориентации в пространстве.

Сотрудниками уголовного розыска Городокской милиции и волонтерами поисково-спасательного отряда «Ангел» была развёрнута поисковая операция. Лишь в конце дня 17 июля, за пять километров от деревни был обнаружен велосипед потерявшегося 59-летнего мужчины. Позже был обнаружен и он сам, сообщает официальный представитель МВД Беларуси.

Мужчина был сильно изнемождён. Сам он практически не передвигался. Сразу же ему была оказана первая помощь. Позже он был транспортирован к автомобилю милиционеров, чтобы поскорее привезти его медработникам.

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