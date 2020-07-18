Видеофакт. В Минске автомобиль такси сбил на проезжей части мужчину и женщину, которые вышли из трамвая. Они в больнице

В Минске автомобиль такси сбил на проезжей части мужчину и женщину, которые вышли из трамвая Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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В Минске 17 июля, в пятницу, машина такси не уступила дорогу мужчине и женщине, которые вышли из трамвая. Они в больнице. Об этом сообщили в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Водитель автомобиля Фольксваген Поло ехали по улице Долгобродской в сторону переулка Козлова. Он не остановился в тот момент, когда из трамвая выходили люди и пересекали проезжую часть», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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