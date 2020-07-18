Лукашенко-Мишустину: Союзные отношения мы должны строить на равноправной основе

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Александр Лукашенко встретился в пятницу, 17 июля, с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Президент отметил, что «союзные отношения мы должны строить на равноправной основе». Об этом сообщили в БелТА.

«Мне, как историку, хорошо известно, что те союзы, которые строятся на не равноправной основе, то они не существуют долго. Да и времена сейчас другие. Сегодня уже невозможно захватить страну какую-то, как в Средние века, и подчинить ее на 100-150 лет», — отметил президент.

Лукашенко также подчеркнул, что ему очень приятно было встретиться с Мишустиным.

«Вы должны знать, что не чужой человек для нас. Вы представляете братскую Россию», — подчеркнул Лукашенко.

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