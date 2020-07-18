В Минске 37-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел за пределы проезжей части. Мужчина погиб

В Минске 37-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел за пределы проезжей части. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Мотоциклиста пытались спасти медики, но не удалось

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В Минске 37-летний мотоциклист наехал на бордюр и вылетел за пределы проезжей части. Мужчина погиб. Об этом рассказали в Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Мужчина на мотоцикле Хонда ехал по улице Немига в сторону площади Богушевича. На кольце площади Богушевича он не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел за пределы проезжей части», — пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Медики провели мужчине реанимационные действия, но спасти его не удалось.

Сотрудники ГАИ осмотрели место случившегося. Устанавливаются детали.

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