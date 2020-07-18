2020-07-18T11:20:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Без Румаса, но с Тертелем и Хрениным: Александр Лукашенко обновил Совет Безопасности

Соответствующий указ белорусский лидер подписал 17 июля, в четверг
ИННА КОРСАК
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Лукашенко обновил Совет Безопасности Беларуси. Фото: БелТАЛукашенко обновил Совет Безопасности Беларуси. Фото: БелТА
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В четверг, 17 июля, стало известно, что Александр Лукашенко обновил Совет Безопасности Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Из Совбеза исключены премьер-министр Сергея Румас, а также бывший глава Комитета Госконтроля Леонида Анфимов и секретарь Совета Безопасности Станислав Зась. Им на замену назначены Андрей Равков и Роман Головченко соответственно.

Также, в Совет Безопасности вошли нынешний глава Комитета Госконтроля Иван Тертель, Минобороны Виктор Хренин, начальник Генштаба Александр Вольфович и председатель Государственного ВПК Дмитрий Пантус.

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