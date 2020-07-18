Ученым из Испании удалось обнаружить самый ранний симптом коронавируса. И это не температура
Ученые из Испании смогли обнаружить самый ранний симптом коронавируса. Он находится в ротовой полости. Об этом сообщает агентство «РИА-Новости» со ссылкой на стать, которая была опубликована в журнале JAMA Dermatology.
В исследовании принимал участие 21 пациент. Их возраст составлял от 40 до 69 лет. За время наблюдения за пациентами, ученые у 29 процентов из них обнаружили сильную сыпь в ротовой полости на слизистой оболочке.
Испанские специалисты выяснили, что данная сыпь появлялась у людей за два до проявления других симптомов коронавирусной инфекции.
На данный момент ученые затрудняются дать какой-либо ответ касаемо того, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших COVID-19.
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