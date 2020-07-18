Ученым из Испании удалось обнаружить самый ранний симптом коронавируса. И это не температура

У 29 процентов пациентов, за которыми велось наблюдение, заметили сильную сыпь на слизистой оболочке

Изменить размер текста: A A

Ученые из Испании смогли обнаружить самый ранний симптом коронавируса. Он находится в ротовой полости. Об этом сообщает агентство «РИА-Новости» со ссылкой на стать, которая была опубликована в журнале JAMA Dermatology.

В исследовании принимал участие 21 пациент. Их возраст составлял от 40 до 69 лет. За время наблюдения за пациентами, ученые у 29 процентов из них обнаружили сильную сыпь в ротовой полости на слизистой оболочке.

Испанские специалисты выяснили, что данная сыпь появлялась у людей за два до проявления других симптомов коронавирусной инфекции.

На данный момент ученые затрудняются дать какой-либо ответ касаемо того, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Премьер-министрами стран ЕАЭС принят план борьбы с коронавирусом.

Теперь обмен информацией будет более чёткий, также будет реализован согласованный алгоритм реагирования на очаги заболеваний. (подробности)