2020-07-18T12:11:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Ученым из Испании удалось обнаружить самый ранний симптом коронавируса. И это не температура

У 29 процентов пациентов, за которыми велось наблюдение, заметили сильную сыпь на слизистой оболочке
ИННА КОРСАК
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Ученые из Испании обнаружили ранний симптом коронавируса. Фото: pixabay.comУченые из Испании обнаружили ранний симптом коронавируса. Фото: pixabay.com
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Ученые из Испании смогли обнаружить самый ранний симптом коронавируса. Он находится в ротовой полости. Об этом сообщает агентство «РИА-Новости» со ссылкой на стать, которая была опубликована в журнале JAMA Dermatology.

В исследовании принимал участие 21 пациент. Их возраст составлял от 40 до 69 лет. За время наблюдения за пациентами, ученые у 29 процентов из них обнаружили сильную сыпь в ротовой полости на слизистой оболочке.

Испанские специалисты выяснили, что данная сыпь появлялась у людей за два до проявления других симптомов коронавирусной инфекции.

На данный момент ученые затрудняются дать какой-либо ответ касаемо того, насколько широко распространен данный симптом среди заболевших COVID-19.

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