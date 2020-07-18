Участники команды КВН из Минска «Дети Тьюринга» пояснили, по какой причине отказались участвовать в четвертьфинале Высшей лиги

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Напомним, что ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что команда КВН из Минска «Дети Тьюринга» отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги. В субботу, 18 июля, участники команды на своей странице ВКонтакте выложили видеозапись, где пояснили свой отказ.

Капитан команды «Дети Тьюринга» Марк Величко рассказал, что на данный момент попасть в Крым очень тяжело через Украину из-за ситуации с коронавирусом. В целом же Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах, которые касаются принадлежности полуострова.

Почему участники команды не могут поехать в Крым через Россию, на это есть свои причины. Дело все в том, что у многих родственники проживают на территории Украины. Соответственно, если ребята въезжают в Крым через Россию, то попадут в «черный список» и уже не смогут навестить родственников.

Помимо этого, команда «Дети Тьюринга» представляет БГУ. Университет имеет партнеров среди учебных заведений Украины. Если участники команды поедут в Крым, то связи могут быть нарушены.

Но ребята не огорчаются. Они рассказали о том, что уже получили от Александра Маслякова гарантию, которая позволит вернуться в Высшую лигу КВН в следующем сезоне. А уже в ближайшее время команда «Дети Тьюринга» примет участие в съемках программы «Голосящий КиВиН».