2020-07-18T13:23:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт. Лукашенко вместе с белым шпицем Умкой посетил Трофимову криницу в Александрии

Белорусский лидер на днях снова побывал на своей малой родине
ИННА КОРСАК
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Президент на днях снова посетил Александрию. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"Президент на днях снова посетил Александрию. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"
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Александр Лукашенко вместе с белым шпицем Умкой посетил Трофимову криницу в Александрии. Белорусский лидер на днях снова побывал на своей малой родине. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Пул Первого».

«Таким белорусского лидера вы еще не видели на этой неделе», — заявили в сообщении.

Ранее белый шпиц по кличке Умка был замечен вместе с главой государства на субботнике в апреле.

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