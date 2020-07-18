Фотофакт. Лукашенко вместе с белым шпицем Умкой посетил Трофимову криницу в Александрии
Александр Лукашенко вместе с белым шпицем Умкой посетил Трофимову криницу в Александрии. Белорусский лидер на днях снова побывал на своей малой родине. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Пул Первого».
«Таким белорусского лидера вы еще не видели на этой неделе», — заявили в сообщении.
Ранее белый шпиц по кличке Умка был замечен вместе с главой государства на субботнике в апреле.
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