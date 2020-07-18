2020-07-18T13:35:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июля 2020 года: 171 новый случай COVID-19 и 4 смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июля 2020 года
ИННА КОРСАК
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Актуальная статистика от МинздраваАктуальная статистика от МинздраваФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В официальном Телеграм-канале Минздрава опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 18 июля. Всего число зараженных, с момента первого случая заражения коронавирусной инфекцией, составляет 65 953 человек. Прирост за сутки — 171 человек.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой были выписаны 57 856 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерли 495 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», — пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 миллион 183 тысячи 007 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 18 июля число заразившихся коронавирусом превысило 14 миллионов человек.

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