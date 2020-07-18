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Начальник минской милиции Иван Кубраков про «цепь солидарности»: Трагического урока на Немиге нам недостаточно?

Он также добавил, что люди выстраивались на тротуарах и нерегулируемых пешеходных переходах. И это мешало движению транспорта и других людей
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Начальник минской милиции пояснил, по какой причине милиционеры разгоняли людей, собравшихся на улицах Минска 14 июля

Начальник минской милиции пояснил, по какой причине милиционеры разгоняли людей, собравшихся на улицах Минска 14 июля

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начальник минской милиции Иван Кубраков пояснил, по какой причине милиционеры разгоняли людей, которые вышли 14 июля на улицы Минска и образовали «цепи солидарности». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Дело все в том, что люди начали выстраиваться на тротуарах и нерегулируемых пешеходных переходах. И это очень мешало движению общественного транспорта и других граждан. Сотрудники милиции пробовали объяснять собравшимся, что они нарушают закон о массовых мероприятиях. Многие их услышали и разошлись», — пояснил Кубраков.

Он также подчеркнул, что видимо одного трагического случая, который произошел на Немиге в 1999 году, нам недостаточно.

«Сотрудники милиции не пытаются подавить чужое мнение, они всего лишь пытаются защитить жизни и здоровье людей», — добавил начальник минской милиции.

Напомним, что в Следственном комитете Беларуси задержаны 4 человека, которые причастны к организации событий, произошедших в Минске 14 июля.