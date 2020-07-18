Начальник минской милиции Иван Кубраков про «цепь солидарности»: Трагического урока на Немиге нам недостаточно?

Начальник минской милиции пояснил, по какой причине милиционеры разгоняли людей, собравшихся на улицах Минска 14 июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начальник минской милиции Иван Кубраков пояснил, по какой причине милиционеры разгоняли людей, которые вышли 14 июля на улицы Минска и образовали «цепи солидарности». Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Дело все в том, что люди начали выстраиваться на тротуарах и нерегулируемых пешеходных переходах. И это очень мешало движению общественного транспорта и других граждан. Сотрудники милиции пробовали объяснять собравшимся, что они нарушают закон о массовых мероприятиях. Многие их услышали и разошлись», — пояснил Кубраков.

Он также подчеркнул, что видимо одного трагического случая, который произошел на Немиге в 1999 году, нам недостаточно.

«Сотрудники милиции не пытаются подавить чужое мнение, они всего лишь пытаются защитить жизни и здоровье людей», — добавил начальник минской милиции.

Напомним, что в Следственном комитете Беларуси задержаны 4 человека, которые причастны к организации событий, произошедших в Минске 14 июля.