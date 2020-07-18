2020-07-18T14:57:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода на 19 июля: будет жарко, местами дожди

Теплее всего ожидается в Бресте и Гродно
Евгения ПОПКО
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В воскресенье, 19 июля, отличная погода для отдыха на озере!В воскресенье, 19 июля, отличная погода для отдыха на озере!Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Хорошие новости: в предстоящее воскресенье, 19 июля, в Беларуси будет тепло! Как сообщает Белгидромет, лишь по северо-востоку местами пройдут кратковременнные дожди, возможно с грозами. В Бресте и Гродно днем столбик термометра покажет до +29, в Витебске - до +26, в Могилеве - до +25, а в Гомеле - до +27. В Минске днем воздух прогреется до +27.

Кстати, в понедельник, 20 июля, в столице будет по-прежнему тепло. Как сообщает pogoda.by, днем от +23 до +25, при этом есть большая вероятность дождя.

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