Телеканал ОНТ заявил о давлении на их журналистов

При этом телеканал призывает организаторов акций к ответственности "за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей"

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Пресс-служба телеканала ОНТ разместила пресс-релиз, в котором заявила, что "попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей". При этом телеканал уточняет, что обращения, поступившие в их адрес, будут рассмотрены в установленном законом порядке.

Также они призывают организаторов акций к ответственности "за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей".

- Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов (видимо, речь идет про штабы Бабарико и Цепкало - Ред.), но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу, - сообщил телеканал.

Накануне штабы Бабарико и Цепкало заявили, что собираются подавать обращение в ОНТ.

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