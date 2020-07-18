2020-07-18T15:44:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Телеканал ОНТ заявил о давлении на их журналистов

При этом телеканал призывает организаторов акций к ответственности "за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей"
Евгения ПОПКО
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Телеканал ОНТ разместил на своем сайте пресс-релиз. Фото: ont.byТелеканал ОНТ разместил на своем сайте пресс-релиз. Фото: ont.by
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Пресс-служба телеканала ОНТ разместила пресс-релиз, в котором заявила, что "попытку создать искусственный политический ажиотаж вокруг ОНТ следует расценивать как давление на журналистов в связи с выполнением ими профессиональных обязанностей". При этом телеканал уточняет, что обращения, поступившие в их адрес, будут рассмотрены в установленном законом порядке.

Также они призывают организаторов акций к ответственности "за разжигание вражды в обществе и покалеченные судьбы молодых людей".

- Уверены, что уже через месяц земля очистится настолько, что исчезнут штабы несостоявшихся кандидатов (видимо, речь идет про штабы Бабарико и Цепкало - Ред.), но большинство из нас узнает об этом, только когда грустные политтехнологи начнут искать новую работу, - сообщил телеканал.

Накануне штабы Бабарико и Цепкало заявили, что собираются подавать обращение в ОНТ.

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Телеканал ОНТ заявил о давлении на их журналистов
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