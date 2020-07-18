Канопацкая отказывается участвовать в теледебатах: «Мне вскоре ещё страной руководить»

Кандидат в президенты считает, что у нее есть лишь один реальный соперник, а состязаться с более слабыми оппонентами она не хочет

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- Как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Участвовать в ребячьем шоу прокремлёвских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак, - написала на своей странице в "Фэйсбуке" кандидат в президенты Анна Канопацкая. - Мне вскоре ещё страной руководить. В связи с чем в понедельник, 20 июля 2020 года, направляю официальное письмо в Центральную комиссию (...) с предложением перераспределить предоставленное мне законом время среди других кандидатов либо их доверенных лиц.

Анна также написала, что у нее есть лишь один реальный соперник, который самоустранился от предусмотренного законом публичного общения в теледебатах. Также она отдает себе "отчёт в существенном превосходстве над своими оставшимися конкурентами".

Напомним, Анна Канопацкая одна из пяти человек, зарегистрированных кандидатами в президенты. Также борьбу в этих президентских выборах продолжают Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко. Экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу ПВТ Валерия Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты.

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