2020-07-18T18:17:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Барановичах разбился на мотоцикле футболист

От полученных травм молодой человек погиб на месте
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Молодой человек был за рулем мотоцикла «Ямаха». Фото: МВДМолодой человек был за рулем мотоцикла «Ямаха». Фото: МВД
Изменить размер текста:

Трагедия произошла в Барановичах 18 июля в 12.27 часов: 31-летний футболист был за рулем мотоцикла «Ямаха». Молодой человек ехал по улице Пролетарская, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся.

- От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия, 18-летняя девушка-пассажир с травмами госпитализирована, - сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ напоминает быть всегда внимательным и рассудительным при управлении мотоциклом.

Футбольный клуб "Барановичи" на своей странице ВКонтакте сообщил, что в аварии погиб Евгений Дрозд:

- Клуб и болельщики приносят соболезнования родным и близким Евгения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Барановичах разбился на мотоцикле футболист
Канопацкая отказывается участвовать в теледебатах: «Мне вскоре ещё страной руководить»
Телеканал ОНТ заявил о давлении на их журналистов
Погода на 19 июля: будет жарко, местами дожди
Начальник минской милиции Иван Кубраков про «цепь солидарности»: Трагического урока на Немиге нам недостаточно?
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июля 2020 года: 171 новый случай COVID-19 и 4 смерти за сутки
Фотофакт. Лукашенко вместе с белым шпицем Умкой посетил Трофимову криницу в Александрии
Участники команды КВН из Минска «Дети Тьюринга» пояснили, по какой причине отказались участвовать в четвертьфинале Высшей лиги
Ученым из Испании удалось обнаружить самый ранний симптом коронавируса. И это не температура
Без Румаса, но с Тертелем и Хрениным: Александр Лукашенко обновил Совет Безопасности
В Минске 37-летний мотоциклист не справился с управлением, наехал на бордюр и вылетел за пределы проезжей части. Мужчина погиб
Лукашенко-Мишустину: Союзные отношения мы должны строить на равноправной основе
Видеофакт. В Минске автомобиль такси сбил на проезжей части мужчину и женщину, которые вышли из трамвая. Они в больнице
Двое оштрафованы, шестеро, возможно, получат уголовное дело: милиция продолжает устанавливать тех, кто оскорблял активистов БРСМ в сети
В Городокском районе найден мужчина, который пропал 4 дня назад
Евразийский межправительственный совет отменяет таможенные отметки на бумажных носителях
Премьер-министрами стран ЕАЭС принят план борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Российской Федерации впервые посетил Дворец Независимости в Минске
Олег Руммо поставил на первое место в борьбе с коронавирусом правильное руководство
В Гродно пьяный мужчина угнал автомобиль, съехал в кювет, перевернулся и пытался сбежать с места ДТП
Лукашенко на встрече с Пашиняном: Что греха таить, проблем в ЕАЭС очень много в плане того, что мы не выполнили то, о чем договаривались
В Брестском районе мусоровоз протаранил мотоцикл - его водитель и пассажир погибли на месте
Глава ЦИК рассказала, можно ли фотографировать бюллетени на избирательных участках и публиковать их в социальных сетях. Как думаете, можно?
Ермошина про объединение команд Тихановской, Бабарико и Цепкало: Объединение говорит о том, что кандидаты не нацелены на победу