КП Беларусь
В Барановичах разбился на мотоцикле футболист
От полученных травм молодой человек погиб на месте
Молодой человек был за рулем мотоцикла «Ямаха». Фото: МВД
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Трагедия произошла в Барановичах 18 июля в 12.27 часов: 31-летний футболист был за рулем мотоцикла «Ямаха». Молодой человек ехал по улице Пролетарская, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и опрокинулся.
- От полученных травм мотоциклист погиб на месте происшествия, 18-летняя девушка-пассажир с травмами госпитализирована, - сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ГАИ напоминает быть всегда внимательным и рассудительным при управлении мотоциклом.
Футбольный клуб "Барановичи" на своей странице ВКонтакте сообщил, что в аварии погиб Евгений Дрозд:
- Клуб и болельщики приносят соболезнования родным и близким Евгения.