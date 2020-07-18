2020-07-18T19:25:35+03:00
Политика
КП Беларусь

В Могилеве проходит первый предвыборный пикет Тихановской

Многие поддерживают ее объединение с командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало
Евгения ПОПКО
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская.Кандидат в президенты Светлана Тихановская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Кандидат в президенты Светлана Тихановская проводит в эту субботу, 18 июля, свой первый пикет в Могилеве. Пикет был организован возле Ледового дворца спорта. Выступающие желают Светлане успеха в избирательной кампании. К слову, многие поддерживают объединение ее штаба с командами незарегистрированных кандидатов в президенты - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщает Народная воля.

Напомним, команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились и выработали пять основных принципов своей предвыборной кампании.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Канопацкая отказалась участвовать в теледебатах.

Еще один кандидат в президенты Анна Канопацкая сообщила, что отказывается участвовать в теледебатах. Она считает, что у нее есть лишь один реальный соперник, а состязаться с более слабыми оппонентами она не желает.

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