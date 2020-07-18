Под Дзержинском сгорел прицеп фуры

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ЧП произошло в эту субботу, 18 июля. На трассе М1 около Дзержинска горел прицеп фуры. Фото, которые сделали проезжающие мимо водители, впечатляют. Прицеп был полностью объят пламенем.

- Прицеп горел возле развилки на Минск и на Москву. Пылал прицеп достаточно долго. Дым был виден из Фаниполя, - рассказывает водитель Сергей, который стал очевидцем ЧП.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.