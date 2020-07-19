2020-07-19T09:26:04+03:00
Политика
КП Беларусь

Литва призвала ввести санкции в отношении Беларуси

МИД Литвы подчеркивает, что продолжение репрессий будет иметь последствия для дальнейшего развития отношений ЕС и Беларуси
Сергей Диндиков
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Линкявичюс прокомментировал инициативу председателя парламентского Комитета по европейским делам Гедиминаса Киркиласа и лидера оппозиции Габриэлюса Ландсбергиса. Фото: urm.ltЛинкявичюс прокомментировал инициативу председателя парламентского Комитета по европейским делам Гедиминаса Киркиласа и лидера оппозиции Габриэлюса Ландсбергиса. Фото: urm.lt
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Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом было сделано заявление, что правительство рассматривает варианты введения санкций к белорусским должностным лицам за репрессии против оппозиции и СМИ, пишет BNS.

Эту инициативу высказали председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис. Линкявичус просто её обобщил. Ранее политиками было внесено предложение о запрещении ответственным за репрессии лицам въезд в Литву.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что инициатива вполне оправдана. По его словам нужно определить, что это за люди, и установить меру их ответственности.

МИД Литвы очень обеспокоен прохождением предвыборной кампании. Беспокоят такие факторы как селективная регистрация кандидатов, задержание сотен людей, репрессии в отношении политических оппонентов. Литва призывает к проведению свободных и добросовестных выборов. МИД Литвы подчеркивает, что продолжающиеся репрессии будут иметь последствия для дальнейшего развития отношений ЕС и Беларуси.

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Но в стране сохраняется режим чрезвычайной ситуации (подробности).

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