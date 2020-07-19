Количество смертей от коронавируса в мире превысило 600 тысяч

На данный момент COVID-19 нашли у более чем 14,2 млн человек. Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Количество человек, умерших от коронавируса нового типа, достигло 600 435. Про это говорит счётная комиссия Университета Джонса Хопкинса. Информация предоставлена на основании данных федеральных и местных властей стран, сообщает ТАСС.

Исследовательская организация сообщает, что наибольшие жертвы от COVID-19 понесли США. Там умерло более 139,9 тысяч человек. В Бразилии жертвами стали более 78,7 тысяч. В Великобритании более 45,3 тысяч.

На данный момент COVID-19 нашли у более чем 14,2 млн человек. Больше всего случаев заражения – это 3 697 743 человека зарегистрировано в США. После, по количеству заражений, идут Бразилия с 2 074 860 инфицированными, Индия с числом 1 038 716 и Россия, у которой 765 437.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 июля 2020 года: за сутки умерли 4 пациента, испанские ученые обнаружили самый ранний симптом COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на воскресенье, 19 июля 2020 года (подробности).