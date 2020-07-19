2020-07-19T10:15:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество смертей от коронавируса в мире превысило 600 тысяч

Наибольшее число жертв заболевания приходится на США, Бразилию и Великобританию, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса
Сергей Диндиков
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На данный момент COVID-19 нашли у более чем 14,2 млн человек. Фото: REUTERSНа данный момент COVID-19 нашли у более чем 14,2 млн человек. Фото: REUTERS
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Количество человек, умерших от коронавируса нового типа, достигло 600 435. Про это говорит счётная комиссия Университета Джонса Хопкинса. Информация предоставлена на основании данных федеральных и местных властей стран, сообщает ТАСС.

Исследовательская организация сообщает, что наибольшие жертвы от COVID-19 понесли США. Там умерло более 139,9 тысяч человек. В Бразилии жертвами стали более 78,7 тысяч. В Великобритании более 45,3 тысяч.

На данный момент COVID-19 нашли у более чем 14,2 млн человек. Больше всего случаев заражения – это 3 697 743 человека зарегистрировано в США. После, по количеству заражений, идут Бразилия с 2 074 860 инфицированными, Индия с числом 1 038 716 и Россия, у которой 765 437.

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