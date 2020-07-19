Лукашенко указал на основу всей промышленности Беларуси
Александр Лукашенко поздравил всех работников металлургии с профессиональным праздником. Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди, чья профессия связана с этой деятельностью, пишет БЕЛТА.
Президент отметил, что белорусская металлургия является основой для всей белорусской промышленности. Отечественные автомобиле- и машиностроения базируются на ее результатах.
«Работники отрасли делают все для укрепления экономики страны, расширяют ассортимент выпускаемой продукции, чутко реагируют на ситуацию в мире, в результате чего продукция металлургов востребована в десятках стран», - написал он.
Успехов и новых достижений, крепкого, как сталь, здоровья, тепла и уюта в доме в конце поздравления пожелал глава государства металлургам.
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