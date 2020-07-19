2020-07-19T10:53:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко указал на основу всей промышленности Беларуси

«Отечественные автомобиле- и машиностроения базируются на ее результатах», — написал он
Сергей Диндиков
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Успехов и новых достижений, крепкого, как сталь, здоровья, тепла и уюта в доме в конце поздравления пожелал глава государства металлургамУспехов и новых достижений, крепкого, как сталь, здоровья, тепла и уюта в доме в конце поздравления пожелал глава государства металлургамФото: Олег ЗОЛОТО
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Александр Лукашенко поздравил всех работников металлургии с профессиональным праздником. Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают свой праздник люди, чья профессия связана с этой деятельностью, пишет БЕЛТА.

Президент отметил, что белорусская металлургия является основой для всей белорусской промышленности. Отечественные автомобиле- и машиностроения базируются на ее результатах.

«Работники отрасли делают все для укрепления экономики страны, расширяют ассортимент выпускаемой продукции, чутко реагируют на ситуацию в мире, в результате чего продукция металлургов востребована в десятках стран», - написал он.

Успехов и новых достижений, крепкого, как сталь, здоровья, тепла и уюта в доме в конце поздравления пожелал глава государства металлургам.

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