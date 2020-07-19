В Беларуси в понедельник, 20 июля, ожидается до плюс +29°С

Температура воздуха ночью от +9°С до +15°С. Днем – от +23°С до +29°С Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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20 июля в Беларуси ожидается до 29 градусов тепла, утром, а днем в некоторых местах пройдут грозы, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природы.

В начале недели будет переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируется. Утром и днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди, а также грозы. Ночью и утром отдельные районы наполнятся слабыми туманами. Ветер весьма слабый до умеренного, когда грозы, то порывистый.

Температура воздуха ночью от +9°С до +15°С. Днем – от +23°С до +29°С.

На 2-3 мм ртутного столба упадет атмосферное давление.

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Теплее всего ожидается в Бресте и Гродно (подробности).