В Витебске, 19 июля, пройдёт торжественный концерт закрытия «Славянского базара»

На закрытии на открытых пространствах будут выступать артисты Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Не так давно мы писали об открытии XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Летнем амфитеатре. 19 июля мы провожаем фестиваль до следующего года.

На закрытии организаторы обещают очень насыщенную программу В 14:00 состоится Церемония награждения победителей Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2020». Она начнётся на площадке перед концертным залом «Витебск». Всё будет проходить под гала-концерт ансамблей танца, эстрадных студий, театров песни и музыки, а также шоу-балета. Вместе с артистами мы увидим на сцене Влада Сытника, Адильхана Макина, Бируте Петриките, Кристину Скарлат и Варвару, участников и победителей форума прошлых лет, которые представляют Беларусь, Казахстан, Литву, Молдову, Украину и Россию.

Также, в 14:00, на свежем воздухе пройдёт семейный фестиваль красок «BELHOLI» в комплексе культурно-массового отдыха им. Советской Армии. На открытых пространствах будут выступать артисты.

В 16:00 начнётся первая часть выступления участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» в сопровождении Президентского оркестра Беларуси. Нашу страну представит Роман Волознев. На конкурсе будут представители таких стран, как Армения, Болгария, Италия, Босния и Герцеговина, Казахстан и Куба, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Сербия, Украина и Эстония.

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