Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июля 2020 года: 142 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки
В официальном Телеграм-канале Минздрава опубликовали очередную порцию статистики по COVID-19 в Беларуси на 19 июля. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Беларуси за все время составило 66 095 человек. Прирост с каждым днем все меньше, а за последние сутки — 142 человек.
После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой в воскресенье выписали еще 348 человека, а за все время - 58 204 белоруса. Увы, смертельных случаев тоже становится больше - за последние сутки скончались еще 4 человека. Всего же от коронавируса в Беларуси умерли 499 человек.
За все время в стране было проведено 1 миллион 193 тысячи 162 теста для выявления COVID-19. То есть, чуть больше 10 тысяч тестов за сутки.
В мире на 19 июля зафиксировали более 14 миллионов человек, заразившихся коронавирусом, а количество смертей превысило 600 тысяч.
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