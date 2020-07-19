2020-07-19T14:23:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июля 2020 года: 142 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 июля 2020 года
Алла БЕЛУГА
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19 июля количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 600 тысяч.19 июля количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 600 тысяч.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В официальном Телеграм-канале Минздрава опубликовали очередную порцию статистики по COVID-19 в Беларуси на 19 июля. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Беларуси за все время составило 66 095 человек. Прирост с каждым днем все меньше, а за последние сутки — 142 человек.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой в воскресенье выписали еще 348 человека, а за все время - 58 204 белоруса. Увы, смертельных случаев тоже становится больше - за последние сутки скончались еще 4 человека. Всего же от коронавируса в Беларуси умерли 499 человек.

За все время в стране было проведено 1 миллион 193 тысячи 162 теста для выявления COVID-19. То есть, чуть больше 10 тысяч тестов за сутки.

В мире на 19 июля зафиксировали более 14 миллионов человек, заразившихся коронавирусом, а количество смертей превысило 600 тысяч.

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