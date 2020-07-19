В Гомеле пьяный водитель влетел в двух 16-летних велосипедистов

Изменить размер текста: A A

18 июля, вечером, водитель автомобиля ВАЗ с признаками алкогольного опьянения ехал из Гомеля в сторону аэропорта и сбил двух велосипедистов: 16-летних парня и девушку. Они ехали в том же направлении, по правому краю дороги, сообщили подробности в УВД Гомельского облисполкома.

От удара парня отбросило в правый по ходу движения кювет, а девушку - на проезжую часть дороги, где на нее наехала легковушка, которая ехала за ВАЗом. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, а парень был госпитализирован.

По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело, 45-летний водитель ВАЗа задержан.

Следователи устанавливают обстоятельства аварии и просят граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону +375 232 69-30-78.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Дзержинском сгорел прицеп фуры

Дым был виден из Фаниполя (подробности).

В Барановичах разбился на мотоцикле футболист

От полученных травм молодой человек погиб на месте (подробности).