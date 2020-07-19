2020-07-19T14:12:28+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинской квартире произошел взрыв

Всему виной стал бытовой газ
Алла БЕЛУГА
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Фото: Следтвенный комитет.Фото: Следтвенный комитет.
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По предварительной информации, около 10 утра 19 июля в квартире в квартире на втором этаже пятиэтажки в Пинске произошел взрыв бытового газа. О происшествии сообщил 19 июля Следственный комитет Беларуси в своем telegram-канале.

Обошлось без человеческих жерств, но пострадало имущество в квартире, выбито окно. Сейчас следователи осматривают место происшествия, чтобы выяснить, по какой причине произошел взрыв.

ВАЖНО

Если Вы почувствовали запах газа - немедленно сообщите об этом в аварийную службу по телефону 104.

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