Трое украинцев собрали 200 килограммов черники в чернобыльской зоне, чтобы потом продать ее

Фото: Государственная пограничная служба Украины.

Национальная полиция Украины совместно с пограничниками задержала троих жителей Ровенской области, которые собрали около 200 килограммов черники в Чернобыльской зоне отчуждения. Нарушители планировали продавать ее.

- Вчера вечером пограничный наряд отдела «Млачевка» совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне ЧАЭС обнаружили нарушителей радиационного режима, – сообщили пограничники.

Дозиметр показал, что уровень радиации в собранных ягодах почти вдвое превышал максимальную допустимую норму. На задержанных составили протоколы за нарушение требований режима радиационной безопасности. Теперь им грозит штраф в размере до 1,8 тысяч долларов в эквиваленте или лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, зона отчуждения находится на территории двух стран - Белауси и Украины. Собирать ягоды и грибы на ее территории опасно для здоровья.