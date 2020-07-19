КП Беларусь
Литовец на фуре задавил жителя Кричева
Пешеход решил пненебречь пешеходным переходом и просто перейти автомагитраль
Фото с места ДТП.
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В субботу 18 июля около 18.30 на 139-м километре автодороги М7 Минск – Ошмяны – граница Литвы произошло серьезное ДТП. О нем сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
На данным момент известно, что 31-летний житель Литвы ехал в сторону границы на тягаче марки «Мерседес» с прицепом. В какой-то момент слева по ходу движения фуры на дороге появился пешеход. Им оказался 38-летний уроженец Кричева решил перейти дорогу вне пешеходного перехода. В итоге водитель сбил белоруса, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Для того, чтобы установить причины ДТП, проведут проверку.
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