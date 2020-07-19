2020-07-19T17:26:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Кандидату в президенты Дмитриеву гомельские и речицкие власти разрешили агитировать только утром

Согласно законодательству, время для проведения пикетов кандидаты выбирают сами и просто уведомляют об этом властей
Алла БЕЛУГА
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Андрей Дмитриев является сопредседателем общественного объединения "Говори правду".Андрей Дмитриев является сопредседателем общественного объединения "Говори правду".Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сейчас кандидаты в президенты проводят пикеты, на которых агитируют население голосовать. Площадок для этого выделили немного (часто они находятся не в центре города), а время кандидаты выбирали сами, просто уведомляя об этом местные власти в соответствии с Избирательным кодексом. Так, кандидат в президенты Андрей Дмитриев уведомил райисполком Речицы о том, что будет проводить пикеты в единственном разрешенном месте — на площадке у часовни Ефросиньи Полоцкой, с 8 до 22 часов. Но местные власти почему-то решили, что ему хватит и двух часов в день - с 8 до 10 утра.

- Вчера мне из Речицкого райисполкома пришло письмо. Там предлагается изменить время проведения пикетов с 8 до 10 часов. В письме не указано, на каком основании нам поступает такое предложение. Причем не успел я получить письмо на почте, как к нашей команде подошла милиция и потребовала не проводить пикет, так как нам якобы разрешено только с 8 до 10, — рассказал БелаПАН доверенное лицо кандидата Олег Шабетник.

Тоже самое произошло и в Гомеле, где планировалось проводить пикеты с 16 часов на площадке у Центра инклюзивной культуры. Однако горисполком разрешил делать это только с 10 до 12 часов утра, когда большинство людей находятся на работе.

- Мы пикеты проводим по уведомительному принципу, в соответствии с Избирательным кодексом. Поэтому пока будем проводить так, как и уведомляли власти, — говорит Шабетник.

СПРАВКА КП

Андрей Дмитриев родился 12 мая 1979 года в Минске. В 2015 окончил Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), бакалавр политических наук.

Сейчас он сопредседатель общественного объединения "Говори правду". Участвовал в кампаниях в 2010 году – руководил избирательным штабом Владимира Некляева, в 2015-м руководил кампанией кандидата Татьяны Короткевич.

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Кандидату в президенты Дмитриеву гомельские и речицкие власти разрешили агитировать только утром
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