Тысячи людей пришли 19 июля на пикет в поддержку Светланы Тихановской в Минске

Пикет в поддержку Светланы Тихановской 19 июля 2020 года в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время пикета наблюдаются проблемы с интернетом и связью

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская сегодня выступает на агитационном пикете в парке Дружбы народов в Минске. Народу пришло немало, как сообщает Белапан со ссылкой на волонтеров-наблюдателей, в минском парке Дружбы Народов по состоянию на 18 часов 19 июля находится почти 7 тысяч человек. Поддержать кандидата также пришли Вероника Цепкало и Мария Колесникова — представители штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало на выборах. Напомним, три дня назад они решили объединить свои усилия.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской 19 июля 2020 года в Минске.Фото: Алла БЕЛУГА

Во время пикета пришедшие наблюдают проблемы с интернетом и связью, а также сотрудников силовых структур в штатском.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской 19 июля 2020 года в Минске. Фото: Янка Маур в facebook.com.

Напомним, перед пикетом в Минске Светлана Тихановская вместе с двумя единомышленницами провела агитационный пикет в Дзержинске (Минская область). Ожидается, что на следующей неделе Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало приедут на пикет в Могилев.

Пикет в поддержку Светланы Тихановской 19 июля 2020 года в Минске.Фото: Алла БЕЛУГА

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