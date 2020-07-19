2020-07-19T20:14:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Пресс-секретарь Александра Лукашенко ответила на слухи о госпитализации президента

Ходили слухи, что у него случился гипертонический криз после встречи с российским премьером
Алла БЕЛУГА
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На этот раз слухи о болезни президента не подтвердились.На этот раз слухи о болезни президента не подтвердились.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В воскресенье 19 июля в различных телеграм-каналах начала появляться информация, что президент Беларуси был госпитализирован с гипертоническим кризом после встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. После встречи в пятницу 17 июля никаких новостей о президенте не было. Однако вечером 19 июля пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла эту информацию. «Не дождетесь» - коротко заявила "Эху Москвы" пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своём только не забывайте" - дополнил телеграм-канал "Пул первого".

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