КП Беларусь
Пресс-секретарь Александра Лукашенко ответила на слухи о госпитализации президента
Ходили слухи, что у него случился гипертонический криз после встречи с российским премьером
На этот раз слухи о болезни президента не подтвердились.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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В воскресенье 19 июля в различных телеграм-каналах начала появляться информация, что президент Беларуси был госпитализирован с гипертоническим кризом после встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. После встречи в пятницу 17 июля никаких новостей о президенте не было. Однако вечером 19 июля пресс-секретарь Александра Лукашенко опровергла эту информацию. «Не дождетесь» - коротко заявила "Эху Москвы" пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
"Спасибо, что так заботитесь о здоровье президента. О своём только не забывайте" - дополнил телеграм-канал "Пул первого".
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