Жительница Барановичей забыла в банкомате карточку, а вскоре ей посыпались СМС из магазинов о покупках
О неприятном для жительницы одного из райцентров на Брестчине инциденте рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратилась жительница Барановичей и заявила, что у нее пропала банковская карта, но зато пришло несколько СМС-сообщений о том, что этой картой была произведена оплата. «Растратчицу» удалось найти сотрудникам группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.
Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения банкомата и вычислили, что карточку забрала следующая в очереди после женщины клиентка.
- 55-летняя горожанка присвоила чужую банковскую карточку и, не стесняясь, совершила ряд покупок в различных торговых центрах и магазинах Барановичей. Дело отправлено в СК на правовую оценку, - пояснили в пресс-службе.
В МВД рассказали, что делать, если потерялась банковская карта. Прежде всего, «пластик» необходимо заблокировать, и существует пять способов быстро заблокировать карточку банка.
- Можно позвонить на горячую линию своего банка - он всегда есть на его официальном сайте. Оператор службы поддержки попросит назвать кодовое слово, код или иные данные, и карта будет заблокирована;
- Если установлено мобильное приложение - карту можно заблокировать онлайн самостоятельно;
- Также карту можно заблокировать в личном кабинете интернет-банкинга, следуя инструкциям;
- Некоторые банки позволяют совершать операции с помощью так называемых СМС-команд. Например, отправить короткое слово или цифровой код для блокировки карты;
- При потере карточки можно еще пойти в любое отделение банка и написать заявление о блокировке - для этого будет нужен паспорт.
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