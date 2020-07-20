Жительница Барановичей забыла в банкомате карточку, а вскоре ей посыпались СМС из магазинов о покупках

В МВД рассказали, как находят похитителей чужих банковских карт. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Пять способов быстро заблокировать «пластик», если вы потеряли или где-то забыли карту

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О неприятном для жительницы одного из райцентров на Брестчине инциденте рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратилась жительница Барановичей и заявила, что у нее пропала банковская карта, но зато пришло несколько СМС-сообщений о том, что этой картой была произведена оплата. «Растратчицу» удалось найти сотрудникам группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий.

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения банкомата и вычислили, что карточку забрала следующая в очереди после женщины клиентка.

- 55-летняя горожанка присвоила чужую банковскую карточку и, не стесняясь, совершила ряд покупок в различных торговых центрах и магазинах Барановичей. Дело отправлено в СК на правовую оценку, - пояснили в пресс-службе.

В МВД рассказали, что делать, если потерялась банковская карта. Прежде всего, «пластик» необходимо заблокировать, и существует пять способов быстро заблокировать карточку банка.

- Можно позвонить на горячую линию своего банка - он всегда есть на его официальном сайте. Оператор службы поддержки попросит назвать кодовое слово, код или иные данные, и карта будет заблокирована;

- Если установлено мобильное приложение - карту можно заблокировать онлайн самостоятельно;

- Также карту можно заблокировать в личном кабинете интернет-банкинга, следуя инструкциям;

- Некоторые банки позволяют совершать операции с помощью так называемых СМС-команд. Например, отправить короткое слово или цифровой код для блокировки карты;

- При потере карточки можно еще пойти в любое отделение банка и написать заявление о блокировке - для этого будет нужен паспорт.

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