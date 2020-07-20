Видеофакт. Лукашенко о заключенных по «делу Белгазпромбанка»: Их там уже под 30 человек - все дают показания. И этот зарыдал, когда не зарегистрировали

Президент рассказал, что готов пригласить в Беларусь специалистов Интерпола, чтобы показать открытость уголовных дел, расследуемых КГК

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В сети появилось видео с закрытой части встречи Александра Лукашенко с витебскими десантниками, которая состоялась 16 июля. Ролик опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Так, общаясь с военнослужащими, действующий президент объяснил, что заключенные по «делу Белгазпромбанка» и называемые в интернете политзаключенными все-таки не станут «узниками совести», потому что «вор должен сидеть в тюрьме».

- Если вы думаете, что все то, что вам по телевизору показывают, следователи рассказывают - все это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить! Нет никакого политического заказа и опасности в них, но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение, - констатировал Лукашенко.

А далее рассказал подробности расследования коррупционных уголовных дел:

- Узниками совести из них никто не станет - все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек! Все дают показания, и этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали - зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут. И вчера я приказал следователям и комитету Госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, Соединенных Штатов Америки, Польши и России, и мы им покажем эти документы. Лукашенко кого-то боится или там действительно уголовные преступления?! Поэтому мы открыты, - констатировал глава страны.

Кроме того, сообщила БелТА, в продолжение видеоролика, который показал ОНТ в эфире, Лукашенко сравнил ситуацию на выборах 2020-го с избирательной кампанией в 2010-ом году.

- На очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав и бросив на Дом правительства банду - 400 человек агрессивных боевиков, которых мы знали пофамильно. Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные - зеваки и сопляки, которых отдавали под расписку матерям. Они приходили и забирали свое драгоценное создание, - рассказал президент о событиях десятилетней давности.

По словам Лукашенко, нынешняя ситуация в деталях похожа с прошлыми событиями. Это он объяснил с тем, что по-прежнему актуальными остаются именно такие сценарии «расшатывания и свержения» действующего правительства.

- Генерал Равков (Прим.: госсекретарь Совета безопасности) правильно сказал - никто на нас извне нападать не будет, ситуация другая, - резюмировал белорусский лидер.

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