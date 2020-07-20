Коронавирусом в мире заразились более 14,6 миллиона человек - это новый антирекорд
В понедельник, 20 июля, ресурс worldometers.info, аккумулирующий официальную статистику ВОЗ по заболеваемости COVID-19, сообщил о 14 миллионах 646 тысячах 707 инфицированных «ковидом» за все время пандемии. Таким образом, число заражения превысило 14,64 миллиона случаев заражения.
За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 214 тысяч 990 человек. С начала пандемии от коронавирусной инфекции нового типа скончались более 608 975 пациентов.
Коронавирус был диагностирован в 213 государствах по всему миру. Переболели «ковидом» 8 миллионов 737 тысяч 835 человек.
Среди пятерки стран по числу случаев заражения в лидерах США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР. В этой статистике Беларусь находится на 32 месте. Однако по заболеваемости на миллион человек Беларусь гораздо выше - 6995 человек на миллион населения и 20-е место в мире.
Напомним, по данным Минздрава на воскресенье, 19 июля, в Беларуси коронавирус диагностирован у 66 тысяч 95 человек, умерли от коронавируса за все время пандемии 499 пациентов.
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